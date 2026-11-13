Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Пленкович: Саммит ЕПС в Азербайджане станет важным вкладом в евросотрудничество - Эксклюзив

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 22:01
    Пленкович: Саммит ЕПС в Азербайджане станет важным вкладом в евросотрудничество - Эксклюзив

    Проведение саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Азербайджане в 2028 году станет важным событием и вкладом в общеевропейское сотрудничество и безопасность.

    Об этом европейскому бюро Report заявил в Дублине премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

    "Мы знаем, что Азербайджан примет саммит Европейского политического сообщества примерно через полтора года. Я считаю, что это важное событие и вклад в общее европейское сотрудничество и безопасность", - сказал Пленкович.

    Он также отметил позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

    "Важно, что отношения между Азербайджаном и Арменией, похоже, развиваются в позитивном направлении. И это очень хорошо. Именно об этом я услышал как от президента [Азербайджана] Ильхама Алиева, так и от премьер-министра [Армении] Никола Пашиняна", - добавил хорватский премьер.

    Андрей Пленкович Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Plenkoviç: Azərbaycanda keçiriləcək ASB sammiti Avropa ilə əməkdaşlığa mühüm töhfə olacaq - Eksklüziv
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