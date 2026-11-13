Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лейла Алиева на COP31 приняла участие в дискуссиях по экологическим проблемам Каспия

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 21:16
    Лейла Алиева на COP31 приняла участие в дискуссиях по экологическим проблемам Каспия

    В рамках 31-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялось мероприятие на тему "Отступающее море: климат, природа и люди в Каспийском регионе", организованное Общественным объединением IDEA в партнерстве с Международным союзом охраны природы (IUCN).

    Как сообщает турецкое бюро Report, выступившая на открытии мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева отметила, что снижение уровня Каспийского моря ставит под угрозу существование обитающих здесь редких видов живых организмов, в том числе осетровых рыб и каспийских тюленей.

    Она подчеркнула важность расширения научных исследований, международного сотрудничества и совместной деятельности для решения экологических проблем моря.

    Касаясь в своем выступлении проектов, реализуемых Общественным объединением IDEA в этом направлении, Лейла Алиева сообщила, что для изучения причин сокращения численности каспийских тюленей были организованы научные экспедиции, а для восстановления рыбных запасов в водоемы были выпущены мальки различных видов рыб.

    Лейла Алиева также проинформировала об инициативах IDEA в направлении очистки каспийского побережья. Было отмечено, что к акциям по очистке побережья, организуемым с 2011 года, присоединились около 7 тысяч добровольцев, было собрано и направлено на переработку более 120 тонн отходов.

    Она подчеркнула, что будущее Каспийского моря зависит от решений, принимаемых сегодня, и призвала сохранить его богатую природу для будущих поколений.

    На открытии мероприятия также выступили заместитель Генерального директора IUCN Стюарт Магиннис и директор Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Дарио Ликути.

    В последующих панельных дискуссиях приняли участие эксперт Общественного объединения IDEA по каспийским исследованиям Эльнур Сафаров, представитель Лидского университета Великобритании Саймон Гудман, основатель и исполнительный директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах, а также представитель Женевского университета, председатель сети Caspisnet Александр Хеджази.

    В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями по вопросам климатических факторов, влияющих на снижение уровня Каспийского моря, сохранения биоразнообразия, адаптации морских экосистем к изменяющимся условиям и укрепления регионального сотрудничества.

    На мероприятии был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, подготовленный Общественным объединением IDEA об экологической ситуации на Каспийском море.

    Лейла Алиева COP31 Экология Каспийского моря
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Xəzər dənizinin ekoloji problemlərinə dair müzakirələrdə iştirak edib
    Leyla Aliyeva takes part in discussions on Caspian environmental issues at COP31
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