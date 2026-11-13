Лейла Алиева на COP31 приняла участие в дискуссиях по экологическим проблемам Каспия

В рамках 31-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялось мероприятие на тему "Отступающее море: климат, природа и люди в Каспийском регионе", организованное Общественным объединением IDEA в партнерстве с Международным союзом охраны природы (IUCN).

Как сообщает турецкое бюро Report, выступившая на открытии мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева отметила, что снижение уровня Каспийского моря ставит под угрозу существование обитающих здесь редких видов живых организмов, в том числе осетровых рыб и каспийских тюленей.

Она подчеркнула важность расширения научных исследований, международного сотрудничества и совместной деятельности для решения экологических проблем моря.

Касаясь в своем выступлении проектов, реализуемых Общественным объединением IDEA в этом направлении, Лейла Алиева сообщила, что для изучения причин сокращения численности каспийских тюленей были организованы научные экспедиции, а для восстановления рыбных запасов в водоемы были выпущены мальки различных видов рыб.

Лейла Алиева также проинформировала об инициативах IDEA в направлении очистки каспийского побережья. Было отмечено, что к акциям по очистке побережья, организуемым с 2011 года, присоединились около 7 тысяч добровольцев, было собрано и направлено на переработку более 120 тонн отходов.

Она подчеркнула, что будущее Каспийского моря зависит от решений, принимаемых сегодня, и призвала сохранить его богатую природу для будущих поколений.

На открытии мероприятия также выступили заместитель Генерального директора IUCN Стюарт Магиннис и директор Отдела устойчивой энергетики Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Дарио Ликути.

В последующих панельных дискуссиях приняли участие эксперт Общественного объединения IDEA по каспийским исследованиям Эльнур Сафаров, представитель Лидского университета Великобритании Саймон Гудман, основатель и исполнительный директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах, а также представитель Женевского университета, председатель сети Caspisnet Александр Хеджази.

В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями по вопросам климатических факторов, влияющих на снижение уровня Каспийского моря, сохранения биоразнообразия, адаптации морских экосистем к изменяющимся условиям и укрепления регионального сотрудничества.

На мероприятии был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, подготовленный Общественным объединением IDEA об экологической ситуации на Каспийском море.