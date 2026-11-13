В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, который пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте вблизи подземного перехода.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана, ДТП произошло вечером на пересечении проспекта Бабека и улицы Кямрана Афкари в Низаминском районе столицы.

Несмотря на расположенный неподалеку подземный переход, пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте. В результате его сбил легковой автомобиль, от полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту проводится расследование.

В НИИМ призвали пешеходов пользоваться переходами и не рисковать жизнью, пытаясь быстрее пересечь проезжую часть.