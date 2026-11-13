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    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

    Происшествия
    • 13 ноября, 2026
    • 21:28
    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, который пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте вблизи подземного перехода.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана, ДТП произошло вечером на пересечении проспекта Бабека и улицы Кямрана Афкари в Низаминском районе столицы.

    Несмотря на расположенный неподалеку подземный переход, пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте. В результате его сбил легковой автомобиль, от полученных травм пешеход скончался на месте.

    По факту проводится расследование.

    В НИИМ призвали пешеходов пользоваться переходами и не рисковать жизнью, пытаясь быстрее пересечь проезжую часть.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Смерть пешехода Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakıda yolun hərəkət hissəsindən keçməyə çalışan piyadanı minik avtomobili vurub
    44 filmi
    44 filmi

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