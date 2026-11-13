В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
Происшествия
- 13 ноября, 2026
- 21:28
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, который пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте вблизи подземного перехода.
Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана, ДТП произошло вечером на пересечении проспекта Бабека и улицы Кямрана Афкари в Низаминском районе столицы.
Несмотря на расположенный неподалеку подземный переход, пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте. В результате его сбил легковой автомобиль, от полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту проводится расследование.
В НИИМ призвали пешеходов пользоваться переходами и не рисковать жизнью, пытаясь быстрее пересечь проезжую часть.
Последние новости
21:34
Лейла Алиева обсудила в Анталье вопросы защиты биоразнообразия и восстановления экосистемВнешняя политика
21:28
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном местеПроисшествия
21:16
Лейла Алиева на COP31 приняла участие в дискуссиях по экологическим проблемам КаспияВнешняя политика
21:08
При взрыве газопровода в пригороде Буэнос-Айреса пострадали десятки человекДругие страны
20:58
В Бельгии задержали подростка, подозреваемого в ложном минировании школыДругие страны
20:44
В Казахстане обнаружили новый вид бабочкиЭто интересно
20:41
Euronews об итогах участия Ильхама Алиева в саммите ЕПС: От энергетики до мирного процессаВнешняя политика
20:38
Премьера Венгрии Мадьяра обвинили в шантаже и домашнем насилииДругие страны
20:37
В Дманиси обнаружили руины неизвестного раннехристианского храмаВ регионе