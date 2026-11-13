İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Bakıda yolun hərəkət hissəsindən keçməyə çalışan piyadanı minik avtomobili vurub

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2026
    • 21:11
    Bakıda yolun hərəkət hissəsindən keçməyə çalışan piyadanı minik avtomobili vurub

    Yeraltı piyada keçidi bir neçə metr yaxınlığında idi, lakin onun yalnış seçim etməsi faciə ilə nəticələnib.

    Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) "Report"a verilən məlumata görə, bu gün axşam saatlarında paytaxtın Nizami rayonu, Babək prospekti ilə Kamran Əfkari küçəsinin kəsişməsində piyada vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    Belə ki, yaxınlıqda yeraltı piyada keçidi olmasına baxmayaraq, yolun hərəkət hissəsindən qaçaraq keçməyə çalışan piyadanı minik avtomobillərindən biri vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən elə hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    NİİM piyadalara müraciət edib:

    "Bu hadisə keçidlərdən istifadə etməməyin nə qədər təhlükəli və faciəvi olduğunu bir daha göstərdi. Tələsik qərar verərək yolun hərəkət hissəsindən keçməyin. Məqsədiniz yolun bir tərəfindən digər tərəfinə daha tez çatmaq istəyi olacaqsa, dayanın! Hərəkət hissəsindən yox, keçidlərdən istifadə edin!".

    Ölüm hadisəsi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
    MiniBoss
    MiniBoss

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