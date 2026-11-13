Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    AFP: ЕС утвердил группу для переговоров с РФ

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 21:41
    AFP: ЕС утвердил группу для переговоров с РФ

    Лидеры ЕС на саммите в Дублине согласовали делегацию для участия в экспертных переговорах с Россией.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на европейский источник.

    В группу переговорщиков войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в ЕС Великобритании.

    Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Также за столом переговоров на момент их начала присутствовали эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    Европейский союз (ЕС) Переговоры Россия
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