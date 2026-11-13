AFP: ЕС утвердил группу для переговоров с РФ

Лидеры ЕС на саммите в Дублине согласовали делегацию для участия в экспертных переговорах с Россией.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на европейский источник.

В группу переговорщиков войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в ЕС Великобритании.

Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Также за столом переговоров на момент их начала присутствовали эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.