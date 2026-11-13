В Казахстане обнаружили новый вид бабочки
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- 13 ноября, 2026
- 20:44
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Неизвестный ранее науке вид ночных бабочек обнаружили в горах Аркалыка в Восточном Казахстане.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на Северо-Казахстанский университет.
Бабочке присвоили научное название Scythobrya kozybayevi в честь Манаша Козыбаева - известного казахстанского историка, академика и исследователя.
В этом году исполнилось 95 лет со дня его рождения. Описание нового вида опубликовали в международном научном журнале Entomological Studies.
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