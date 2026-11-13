В Казахстане обнаружили новый вид бабочки

Неизвестный ранее науке вид ночных бабочек обнаружили в горах Аркалыка в Восточном Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на Северо-Казахстанский университет.

Бабочке присвоили научное название Scythobrya kozybayevi в честь Манаша Козыбаева - известного казахстанского историка, академика и исследователя.

В этом году исполнилось 95 лет со дня его рождения. Описание нового вида опубликовали в международном научном журнале Entomological Studies.