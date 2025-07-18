Палата представителей США одобрила сокращение госзатрат на $9 млрд

В палате представителей Конгресса США одобрили законопроект о сокращении бюджетных расходов государства на $9 млрд.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill.
Для этого Департамент эффективности госуправления (DOGE) предложил урезать финансирование иностранной помощи, а также вещательных компаний NPR и PBS.
На заседании 216 участников проголосовали "за", и 213 – "против". Законопроект уже одобрили в Сенате и отправили на подписание президенту Дональду Трампу.
В июне палата представителей поддержала предложение президентской администрации о сокращении государственного финансирования на $9,4 млрд.