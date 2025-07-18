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Палата представителей США одобрила сокращение госзатрат на $9 млрд

Палата представителей США одобрила сокращение госзатрат на $9 млрд В палате представителей Конгресса США одобрили законопроект о сокращении бюджетных расходов государства на $9 млрд.
Другие страны
18 июля 2025 г. 11:56
Палата представителей США одобрила сокращение госзатрат на $9 млрд

В палате представителей Конгресса США одобрили законопроект о сокращении бюджетных расходов государства на $9 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill.

Для этого Департамент эффективности госуправления (DOGE) предложил урезать финансирование иностранной помощи, а также вещательных компаний NPR и PBS.

На заседании 216 участников проголосовали "за", и 213 – "против". Законопроект уже одобрили в Сенате и отправили на подписание президенту Дональду Трампу.

В июне палата представителей поддержала предложение президентской администрации о сокращении государственного финансирования на $9,4 млрд.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Nümayəndələr Palatası dövlət xərclərinin 9 milyard dollar azaldılmasını təsdiqləyib

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