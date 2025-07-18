Baku City Circuit: Начатые в марте стройработы в основном продолжаются в зоне пит-лейна и командных зданиях

Baku City Circuit: Начатые в марте стройработы в основном продолжаются в зоне пит-лейна и командных зданиях

Строительные работы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1 продолжаются с марта, преимущественно в зоне пит-лейна и командных зданиях.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил менеджер отдела строительства Baku City Circuit Субхан Манафзаде во время медиа-тура в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Он подчеркнул ряд значительных инноваций в этом году: "На текущей территории мы завершили 80 процентов строительных работ. Планируем приступить к общему строительству трассы в августе. Примечательно, что время монтажа сокращено с 12 до 6 недель по сравнению с предыдущими годами. Мы стремились максимально минимизировать период строительства, чтобы не создавать помех для движения транспорта в городе. В общей сложности к работам привлечено от 1500 до 1700 специалистов различных профилей. Около 60 процентов бетонных ограждений заменены на новую систему. Это позволит нам завершить строительство трассы значительно быстрее, чем в прошлом году".

Субхан Манафзаде сообщил, что по сравнению с прошлым годом вместимость зрительских трибун увеличилась с 18 тыс. до 20 тыс. человек.

"В этом году внутри паддока будут построены два новых здания. Одно - здание руководства. Другое - собственный продукт Формулы 1. По сравнению с прошлым годом вместимость трибун в этом году увеличена с 18 тыс. до 20 тыс. человек . Также добавлены две новые трибуны", - сказал он.