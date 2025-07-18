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Танзиля Рустамханлы: Турция и Азербайджан демонстрируют беспрецедентный уровень братских отношений

Танзиля Рустамханлы: Турция и Азербайджан демонстрируют беспрецедентный уровень братских отношений Танзиля Рустамханлы: Турция и Азербайджан демонстрируют беспрецедентный уровень братских отношений
Внешняя политика
18 июля 2025 г. 12:09
Танзиля Рустамханлы: Турция и Азербайджан демонстрируют беспрецедентный уровень братских отношений

Турция и Азербайджан внимательно следят за внутренней и внешней повесткой друг друга, демонстрируя беспрецедентный уровень братских отношений.

Как Report сообщает, об этом заявила депутат Танзиля Рустамханлы на Форуме турецко-азербайджанского братства.

По словам парламентария, по сей день существуют многочисленные акторы, которые не одобряют тесные отношения между двумя странами.

"Эти силы присутствовали и в Азербайджане, и в Турции. События 15 июля (попытка государственного переворота в Турции в 2016 году) воспринимались так, будто они происходили внутри самого Азербайджана. Наш народ с огромным вниманием следил за происходящим в Турции. Люди понимают, что если с Турцией что-то случится, пострадает весь тюркский мир. Высокий уровень азербайджано-турецких отношений служит примером для всего тюркского мира", - сказала Рустамханлы.

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Версия на азербайджанском языке Tənzilə Rüstəmxanlı: 15 iyul hadisələri sanki Azərbaycanda baş vermişdi, xalqımız Türkiyədəki hadisələri diqqətlə izləyirdi

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