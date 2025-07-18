Журналисты ознакомились с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1

Для журналистов организован медиатур для подробного ознакомления с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который состоится в сентябре.

Для журналистов организован медиатур для подробного ознакомления с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который состоится в сентябре.

Как сообщает Report, в ходе тура, начавшегося с устанавливаемого паддока перед Домом правительства на проспекте Нефтчиляр, журналистам предоставлена возможность ознакомиться с ходом строительных работ.

Участникам медиатура предоставлена подробная информация о текущем состоянии трассы, ходе работ в зоне паддока, монтаже трибун и общем процессе подготовки к гонкам.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

Фото: Мухаммед Агаев