О нас

Журналисты ознакомились с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1

Журналисты ознакомились с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1 Для журналистов организован медиатур для подробного ознакомления с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который состоится в сентябре.
Формула 1
18 июля 2025 г. 12:10
Журналисты ознакомились с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1

Для журналистов организован медиатур для подробного ознакомления с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который состоится в сентябре.

Как сообщает Report, в ходе тура, начавшегося с устанавливаемого паддока перед Домом правительства на проспекте Нефтчиляр, журналистам предоставлена возможность ознакомиться с ходом строительных работ.

Участникам медиатура предоставлена подробная информация о текущем состоянии трассы, ходе работ в зоне паддока, монтаже трибун и общем процессе подготовки к гонкам.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

Фото: Мухаммед Агаев

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə hazırlıq işlərinin gedişatı ilə tanış olublar

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
В Украине легализовали множественное гражданство
В Украине легализовали множественное гражданство
15 июля 2025 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi