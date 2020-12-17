В Android-устройствах нашли опасную уязвимость

Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Project Zero .

Эксперты присвоили проблеме высокий уровень опасности. Как сообщается, уязвимость нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Сама "брешь" возникает при связи структуры устройства пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).

Тем не менее, по словам специалистов, на практике атаковать устройство через эту уязвимость достаточно сложно. Отмечается, что в Qualcomm уже отреагировали на запрос и выпустили патч, который станет доступным широкому кругу пользователей в январе следующего года. Однако некоторые эксперты утверждают, что этой меры будет не достаточно и риск атаки на устройства сохранится.