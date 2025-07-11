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Омер Челик: Турция уверенно движется к освобождению от терроризма

Омер Челик: Турция уверенно движется к освобождению от терроризма 13:57
В регионе
11 июля 2025 г. 14:15
Омер Челик: Турция уверенно движется к освобождению от терроризма

Турция делает решительные шаги вперед на пути освобождения от терроризма.

Как сообщает Report, об этом написал в "X" представитель AK Партии Омер Челик.

Он отметил, что сделан первый шаг в процессе сдачи оружия бывшими сторонниками террористической группировки РКК в рамках инициативы "Турция без терроризма".

О.Челик подчеркнул, что по поручению президента Турции государственные учреждения продолжают комплексную работу во всех сферах, особенно в дипломатии, разведке и безопасности, для достижения цели "Турция без террора":

Он добавил, что на текущем этапе пройден критический порог для достижения цели "Турция без террора". Процесс ликвидации всех ветвей и незаконных структур РКК, сдачи и сжигания оружия должен быть завершен в короткие сроки.

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Версия на азербайджанском языке Ömer Çelik: Türkiyə terror yükündən xilas olması istiqamətində qətiyyətlə irəliləyir

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