Омер Челик: Турция уверенно движется к освобождению от терроризма

13:57

Турция делает решительные шаги вперед на пути освобождения от терроризма.

Как сообщает Report, об этом написал в "X" представитель AK Партии Омер Челик.

Он отметил, что сделан первый шаг в процессе сдачи оружия бывшими сторонниками террористической группировки РКК в рамках инициативы "Турция без терроризма".

О.Челик подчеркнул, что по поручению президента Турции государственные учреждения продолжают комплексную работу во всех сферах, особенно в дипломатии, разведке и безопасности, для достижения цели "Турция без террора":

Он добавил, что на текущем этапе пройден критический порог для достижения цели "Турция без террора". Процесс ликвидации всех ветвей и незаконных структур РКК, сдачи и сжигания оружия должен быть завершен в короткие сроки.