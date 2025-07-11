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Казахстан и Афганистан подписали Меморандум о строительстве Трансафганской железной дороги

Казахстан и Афганистан подписали Меморандум о строительстве Трансафганской железной дороги Казахстан и Афганистан подписали Меморандум о строительстве Трансафганской железной дороги
Другие страны
11 июля 2025 г. 13:47
Казахстан и Афганистан подписали Меморандум о строительстве Трансафганской железной дороги

Министерство транспорта Казахстана и министерство общественных работ Афганистана подписали Меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации железной дороги между Центральной Азией и Южной Азией (Трансафганская железная дорога).

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу МИД страны.

Данный меморандум был подписан в рамках визита заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Афганистан.

Глава МИД Казахстана провел встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки. В ходе обсуждений стороны подробно обсудили создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, включая развитие Трансафганского маршрута, как ключевого элемента в обеспечении устойчивой и взаимовыгодной торговли в регионе.

"В данном контексте подтверждено намерение Казахстана инвестировать в строительство железной дороги "Тургунди-Герат", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Мы нацелены на увеличение товарооборота с Афганистаном до $3 млрд. Для этого Казахстан готов нарастить поставки сельхозпродуктов, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, продукции химической промышленности", – отметил глава МИД РК, слова которого цитируются в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения поставок афганской продукции на казахстанский рынок. В последние годы в стране представлены свежие и сушеные фрукты, минеральная вода и безалкогольные напитки афганского производства. В целях расширения торговли предложено наладить поставки данной продукции в западные регионы Казахстана через пограничный город Тургунди и территорию Туркменистана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan və Əfqanıstan Trans-Əfqan dəmir yolunun tikintisi haqqında Memorandum imzalayıb

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