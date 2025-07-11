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МВД Польши: Пограничник пострадал на границе с Беларусью

МВД Польши: Пограничник пострадал на границе с Беларусью Польский пограничник пострадал на границе с Беларусью.
Другие страны
11 июля 2025 г. 13:29
МВД Польши: Пограничник пострадал на границе с Беларусью

Польский пограничник пострадал на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык в эфире радиостанции RadioZet.

По его словам, за минувшие сутки на границе Польши и Беларуси наблюдалась повышенная активность нелегальных мигрантов. Пограничники зафиксировали 115 попыток перехода границы, из которых 98% было пресечено.

"Был случай, когда шесть иностранных граждан, афганцев, пытались пересечь реку. К тому времени, как они перешли реку, польские пограничники уже были на месте", - сказал он, отметив, что один из пограничников был легко ранен. Он получил удар в глаз. Виновник происшествия был возвращен в Беларусь.

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