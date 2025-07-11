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Интерпол сообщил о задержании почти 160 подозреваемых в торговле людьми

Интерпол сообщил о задержании почти 160 подозреваемых в торговле людьми В операции участвовали почти 15 тыс. сотрудников [правоохранительных органов] из 43 стран
Другие страны
11 июля 2025 г. 13:58
Интерпол сообщил о задержании почти 160 подозреваемых в торговле людьми

Как минимум 158 подозреваемых были задержаны в результате масштабной международной операции по борьбе с торговлей людьми. В рамках продолжающегося расследования были также установлены личности еще 205 лиц, предположительно причастных к преступной деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом указывается в пресс-релизе Интерпола.

"В операции участвовали почти 15 тыс. сотрудников [правоохранительных органов] из 43 стран, в ней были задействованы полиция, пограничники, инспекторы по охране труда, а также налоговые и таможенные органы", - говорится в заявлении ведомства.

Там указали, что операция "Глобальная цепь" проходила с 1 по 6 июня 2025 года под руководством правоохранительных органов Австрии и Румынии. Координацию и поддержку оказывали Интерпол, Европол и Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).

Следователи также сообщили о "выявлении 1194 потенциальных жертв", которые являются гражданами 64 различных государств, при этом большинство из них - выходцы из Румынии, Украины, Колумбии и Китая. Отмечается, что в ходе операции было изъято почти €278 тыс. наличными, поддельные документы, наркотики и огнестрельное оружие.

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