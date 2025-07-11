Валери Чечалашвили: Встреча в Абу-Даби открывает новые перспективы для Южного Кавказа

Встреча руководителей Азербайджана и Армении без участия посредников в Объединенных Арабских Эмиратах открывает новые перспективы для Южного Кавказа.

Встреча руководителей Азербайджана и Армении без участия посредников в Объединенных Арабских Эмиратах открывает новые перспективы для Южного Кавказа.

Об этом грузинскому бюро Report заявил руководитель Центра стратегических исследований Грузии, известный политолог Валери Чечелашвили.

По словам эксперта, участие во встрече не только глав государств, но и заместителей премьер-министров, министров иностранных дел и других высокопоставленных представителей свидетельствует о серьезной подготовке сторон.

"Самое важное - встреча прошла без посредников, в двустороннем формате. Это демонстрирует готовность и способность сторон договариваться напрямую. Посредники зачастую объективно мешали сближению позиций и замедляли процесс. Сейчас в них нет необходимости", - отметил он.

В. Чечелашвили подчеркнул, что встреча также важна с точки зрения формирования трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Арменией и Грузией на Южном Кавказе.

"У этого формата нет альтернативы. Сила региона – в нашем единстве. Совместная работа повысит его привлекательность", - добавил он.