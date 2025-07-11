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Форум на тему "Медиа будущего: по следам "Экинчи" прошел в Баку

Форум на тему "Медиа будущего: по следам "Экинчи" прошел в Баку 13:41
Медиа
11 июля 2025 г. 14:22
Форум на тему Медиа будущего: по следам Экинчи прошел в Баку

В Баку в рамках совместного сотрудничества Агентства по развитию медиа (MEDİA) и "Azerconnect Group" по случаю 150-летия Национальной прессы состоялся Форум на тему "Медиа будущего: по следам "Экинчи".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители государственного и частного секторов, ведущие медиа-организации страны, представители высших учебных заведений, а также молодежь, обучающаяся по специальностям журналистика и коммуникация.

Целью форума является поддержка профессионального развития молодежи в сфере медиа, организация встреч и обмена мнениями с опытными представителями медиа, а также повышение практических знаний о применении цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Мероприятие продолжается панельными сессиями на тему "Медиа-профессионализм и журналистика нового поколения".

Отметим, что в форуме принимают участие около 100 молодых людей, обучающихся по специальностям журналистика и коммуникация из Университета ADA, Бакинского Государственного Университета, Бакинского Славянского Университета и Азербайджанского Университета Языков, а также проявляющих интерес к этой сфере из других высших учебных заведений.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке Фото"Gələcəyin mediası: “Əkinçi”nin izi ilə” mövzusunda Forum keçirilib

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