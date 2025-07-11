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Инам Керимов: Имеется большой потенциал для укрепления сотрудничества с судебными органами Пакистана

Инам Керимов: Имеется большой потенциал для укрепления сотрудничества с судебными органами Пакистана Делегация во главе с министром права и юстиции Пакистана Азамом Назиром Тараром посетила Верховный суд Азербайджана.
Происшествия
11 июля 2025 г. 14:30
Инам Керимов: Имеется большой потенциал для укрепления сотрудничества с судебными органами Пакистана

Делегация во главе с министром права и юстиции Пакистана Азамом Назиром Тараром посетила Верховный суд Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

В ходе встречи председатель Верховного суда Инам Керимов рассказал о братских отношениях двух народов, а также развитии сотрудничества между странами во всех областях, включая право и юстицию.

Гостям предоставлена ​​подробная информация о реформах в судебной системе Азербайджана и достижениях в области построения правового государства, подчеркнуто наличие большого потенциала для укрепления сотрудничества между судебными органами, отмечена важность обмена опытом в развитии судебных систем, проведении правовых реформ, а также в подготовке и повышении квалификации судей.

Министр юстиции Пакистана Азам Назир Тарар поблагодарил за теплый прием и заявил, что укрепление правового сотрудничества с Азербайджаном будет полезно для судебных систем обеих стран.

На встрече также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Inam Karimov sees great potential for strengthening cooperation with Pakistan's judicial authorities
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: Pakistanın məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün geniş potensial mövcuddur

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