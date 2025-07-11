Инам Керимов: Имеется большой потенциал для укрепления сотрудничества с судебными органами Пакистана

Делегация во главе с министром права и юстиции Пакистана Азамом Назиром Тараром посетила Верховный суд Азербайджана.

Делегация во главе с министром права и юстиции Пакистана Азамом Назиром Тараром посетила Верховный суд Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

В ходе встречи председатель Верховного суда Инам Керимов рассказал о братских отношениях двух народов, а также развитии сотрудничества между странами во всех областях, включая право и юстицию.

Гостям предоставлена ​​подробная информация о реформах в судебной системе Азербайджана и достижениях в области построения правового государства, подчеркнуто наличие большого потенциала для укрепления сотрудничества между судебными органами, отмечена важность обмена опытом в развитии судебных систем, проведении правовых реформ, а также в подготовке и повышении квалификации судей.

Министр юстиции Пакистана Азам Назир Тарар поблагодарил за теплый прием и заявил, что укрепление правового сотрудничества с Азербайджаном будет полезно для судебных систем обеих стран.

На встрече также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.