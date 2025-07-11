О нас

В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии

В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, прошедших 25-27 июня.
Наука и образование
11 июля 2025 г. 13:33
В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии

В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, прошедших 25-27 июня.

Как сообщает Report, информацию распространил Институт образования Азербайджана (ИОА).

На экзамен зарегистрировались 29 375 абитуриентов. Экзамены прошли с участием 26 619 абитуриентов в 52 различных центрах страны.

Результаты абитуриентов, допустивших нарушения, аннулированы. В ходе более детального анализа результатов выявлены несоответствия, изучены записи камер видеонаблюдения в экзаменационных залах, протоколы руководителей центров и наблюдателей, а также бланки ответов учащихся, в результате чего возникла необходимость в дальнейшем расследовании результатов около 200 учащихся.

Для расследования в Институте образования Азербайджана создана соответствующая комиссия. Процесс будет осуществляться с участием учащихся и родителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lisey və gimnaziyalara qəbulun nəticələri açıqlanıb, 200 şagirdin göstəricisi araşdırılacaq

Самое читаемое

Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Бизнес-центр Ханкенди предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
ФотоБизнес-центр "Ханкенди" предложит резидентам современную и комфортную деловую среду
6 июля 2025 г. 14:47
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
5 июля 2025 г. 14:34
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
7 июля 2025 г. 03:21
Назначен новый гендиректор Бакинского порта
Назначен новый гендиректор Бакинского порта
7 июля 2025 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi