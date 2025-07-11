В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии

В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, прошедших 25-27 июня.

В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, прошедших 25-27 июня.

Как сообщает Report, информацию распространил Институт образования Азербайджана (ИОА).

На экзамен зарегистрировались 29 375 абитуриентов. Экзамены прошли с участием 26 619 абитуриентов в 52 различных центрах страны.

Результаты абитуриентов, допустивших нарушения, аннулированы. В ходе более детального анализа результатов выявлены несоответствия, изучены записи камер видеонаблюдения в экзаменационных залах, протоколы руководителей центров и наблюдателей, а также бланки ответов учащихся, в результате чего возникла необходимость в дальнейшем расследовании результатов около 200 учащихся.

Для расследования в Институте образования Азербайджана создана соответствующая комиссия. Процесс будет осуществляться с участием учащихся и родителей.