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Георгий Хаиндрава: Ильхам Алиев протянул руку мира всему региону

Георгий Хаиндрава: Ильхам Алиев протянул руку мира всему региону Мирное соглашение, которое будет достигнуто между Азербайджаном и Арменией, имеет стратегическое значение не только для будущего этих двух стран, но и для всего Южного Кавказа и Евразийского региона в целом.
Внешняя политика
11 июля 2025 г. 14:17
Георгий Хаиндрава: Ильхам Алиев протянул руку мира всему региону

Мирное соглашение, которое будет достигнуто между Азербайджаном и Арменией, имеет стратегическое значение не только для будущего этих двух стран, но и для всего Южного Кавказа и Евразийского региона в целом.

Об этом грузинскому бюро Report сказал политический комментатор, экс-министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.

По его словам, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией, продолжающееся годами, может служить моделью для всего региона:

"Наша взаимная поддержка друг друга с момента обретения независимости до сегодняшнего дня очевидна. Это самый успешный пример сотрудничества для Кавказа. Роль, которую играет Азербайджан в регионе, чрезвычайно важна. Мир является судьбоносным вопросом не только для Азербайджана и Армении, но и для Южного Кавказа, расположенного на важной артерии, соединяющей Азию и Европу".

Эксперт высоко оценил конструктивную позицию, продемонстрированную президентом Ильхамом Алиевым на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном: "Он четко знает, чего хочет, и как этого достичь. Его протянутая рука - это, по сути, рука мира, протянутая всему региону. Этот жест имеет огромное значение".

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Версия на азербайджанском языке Giorgi Xaindrava: İlham Əliyevin Paşinyana uzatdığı əl sülh əli kimi qəbul edilməlidir

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