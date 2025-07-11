Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 9%

В январе-мае этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана составила 1 095 маната, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-мае этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана составила 1 095 маната, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Средняя ежемесячная номинальная заработная плата была выше в таких сферах экономики, как добывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспорт и складское хозяйство.

По состоянию на 1 июня этого года численность наемных работников в экономике страны составила 1 млн 769,2 тыс. человек, из которых 873 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 896,2 тыс. человек - в негосударственном секторе.

18,7% наемных работников были заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,6% - образования, 13,6% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и оказания социальных услуг населению, 6,6% - строительства, 6,3% - государственного управления и обороны, соцобеспечения, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,9% - профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,3% - в финансовой и страховой деятельности, а 14,8% - в других сферах экономики.