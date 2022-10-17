Свыше 40 компаний пожаловались в Еврокомиссию на Google

В Еврокомиссию с жалобами на Google обратились свыше 40 европейских компаний. По их мнению, штраф в 2,4 млрд евро, наложенный на американскую корпорацию в 2017 году, и требование ЕС изменить выдачу поиска товаров оказались безрезультатными.

В Еврокомиссию с жалобами на Google обратились свыше 40 европейских компаний. По их мнению, штраф в 2,4 млрд евро, наложенный на американскую корпорацию в 2017 году, и требование ЕС изменить выдачу поиска товаров оказались безрезультатными.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, коллективное письмо главе антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер подписано компаниями, занимающимися сравнением цен на товары британской Kelkoo, французской LeGuide Group, шведской PriceRunner, германской Idealo и т.д.

"Комиссии нужно заново открыть пространство для выдачи результатов интернет-поиска, убрав оттуда сервис Google Shopping, который не дает развиваться конкуренции и показывает товары по более высоким ценам. Это дает меньше выбора потребителям и приводит к несправедливому распределению выручки между продавцами", - говорится в письме.

По мнению компаний, механизмы Google нарушают принятый недавно в ЕС закон о цифровых рынках (Digital markets act), который вступает в силу в мае следующего года. "Постоянное присутствие сервиса Google Shopping является нарушением закона о цифровых рынках. Пришло время воплотить слова в реальность, - полагают авторы письма. - Пора положить конец наиболее вопиющей практике, которая и стала одной из причин принятия закона".