Nar представит последние достижения на выставке BakuTel

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Nar примет участие на 22-й международной выставке BakuTel-2016 "Телекоммуникация и информационные технологии".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, как и каждый год, мобильный оператор планирует и в этом году представить на выставке свои последние достижения. Nar, являющийся спонсором регистрации выставки, которая будет проходить в течение четырех дней, во время экспозиции представит участникам выставки современные требования связи – услуги интернета и IPTV для дома, абсолютно новый продукт Qutu, нацеленный на представление посредством единой платформы служб разговора и интернета для мобильной связи, в том числе SMS, сеть LTE-A (LTE-Advanced), обеспечивающую высокоскоростной обмен информацией, технологию виртуальной реальности и прочие новинки.

В ходе выставки Nar в рамках своей многофункциональной стратегии связи впервые предложит вниманию широкой общественности продукт Qutu. Основная суть данного продукта – управление современными требованиями связи посредством единой платформы. Таким образом, впервые в Азербайджане Nar посредством своего продукта Qutu планирует предложить абонентам услуги мобильной связи, а также стабильного интернета на основе фибероптической технологии и IPTV, предполагающие единую оплату. Благодаря Qutu абонент больше не будет терять дополнительное время на подключение к различным услугам. Приобретя все услуги в одном пакете по более выгодной цене, абонент сможет круглосуточно пользоваться частными клиентскими услугами.

Отметим, что данный продукт можно будет приобрести начиная с января 2017 года. Из числа абонентов, прошедших в течение декабря регистрацию на стенде Nar Bakutel или на интернет-странице мобильного оператора (nar.az), только 100 человек, выбранных случайно, получат шанс воспользоваться кампанией "Бесплатный месяц".

Одной из новинок, которые будут продемонстрированы на выставке, станет инновационная технология LTE-A (LTE-Advanced), являющаяся продуктом расширенной сети Nar. Приняв участие в тестах LTE-A, посетители выставки смогут непосредственно испытать высокоскоростное интернет-соединение, представленное сетью Nar.

Кроме этого, посетители стенда Nar впервые в Азербайджане, в рамках ознакомления с новым тарифом Yerlim, смогут стать непосредственными участниками интерактивного тура Augmented Reality, предоставляющего возможность виртуальных географических путешествий по стране и основанного на технологии виртуальной реальности.