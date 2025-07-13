Крупные страны ЕС готовы принять Британию обратно в союз на новых условиях

Жители четырех крупных европейских стран были бы готовы принять Великобританию обратно в ЕС, однако на условиях полного участия во всех европейских проектах и без прошлых привилегий.

Жители четырех крупных европейских стран были бы готовы принять Великобританию обратно в ЕС, однако на условиях полного участия во всех европейских проектах и без прошлых привилегий.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov.

Исследование, которое публикует газета The Guardian, показывает, что более половины жителей Франции, Германии, Италии и Испании считают, что британцам должно быть позволено вернуться в Евросоюз. Наибольшую поддержку эта идея находит у граждан ФРГ (63%), наименьшую - у итальянцев (51%).

Однако готовность протянуть руку британцам резко падает, если Лондон вернется в ЕС на тех же условиях, что и до решения о выходе из сообщества в 2016 году, то есть, будучи членом ЕС, не войдет ни в еврозону, ни в Шенгенскую зону. В этом случае всего 19% респондентов в Италии и Франции, 21% - в Испании и 22% - в Германии согласны видеть Великобританию частью ЕС. От 58 до 62% участников опроса считают, что Лондон должен лишиться привилегий и особого статуса, как было раньше.

С другой стороны Ла-Манша прослеживаются прямо противоположные настроения: хотя 54% опрошенных британцев поддерживают возвращение в Евросоюз, лишь 36% готовы на это, если страна будет лишена особого положения.

Число участников опроса и даты его проведения не уточняются.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.