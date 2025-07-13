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В правящей коалиции Италии фон дер Ляйен обвинили в пошлинах США

В правящей коалиции Италии фон дер Ляйен обвинили в пошлинах США Представитель входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" заместитель министра труда Клаудио Дуригон возложил ответственность за введение Вашингтоном пошлин на европейский экспорт на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.
Другие страны
13 июля 2025 г. 19:31
В правящей коалиции Италии фон дер Ляйен обвинили в пошлинах США

Представитель входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" заместитель министра труда Клаудио Дуригон возложил ответственность за введение Вашингтоном пошлин на европейский экспорт на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Как сообщает Report, слова итальянского политика приводит газета La Repubblica.

"Мы попали в эту ситуацию по вине Европы, которая управляется Урсулой фон Лер Ляйен, потому что она ведет переговоры. Ее политика с самого начала провальная, достаточно подумать об автомобильном секторе, о "зеленом переходе". Все это ведет к потере тысяч рабочих мест. И после того, как она разрушила европейскую экономику, она ведет переговоры с США. И это вина тех, кто поддерживал фон дер Ляйен с 2019 года", - сказал Дуригон.

По мнению политика, в целом нынешнее правительство Италии разделяет линию американского президента Дональда Трампа в отношении незаконной миграции и защиты своей экономики. "Разумеется, пошлины вредят, поэтому мы должны вести переговоры, и ЕС должен дать в этом больше свободы отдельным странам. Мы не разделяем жесткой ответной линии ЕС и угроз введения ответных пошлин", - добавил он.

"Лига" и ее лидер - вице-премьер и министр инфраструктуры Маттео Сальвини - давно публично критикуют председателя ЕК. Евродепутаты "Лиги" не поддержали ее выдвижения на второй срок и голосовали за резолюцию о недоверии фон дер Ляйен. При этом премьер-министр Джорджа Мелони также скептически отзывается о "зеленом переходе", который, по ее мнению, необходим, но не в той форме и не с теми сроками, которые предлагает Еврокомиссия, поскольку это "душит национальных производителей". Глава итальянского правительства неоднократно говорила о "вредоносной идеологизации" экологической повестки.

Трамп ранее опубликовал на своей странице в Truth Social письмо главе ЕК, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для продукции из ЕС 10%.

В Еврокомиссии заявили, что такие пошлины на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. В распространенном пресс-службой ЕК заявлении подчеркивается, что "до 1 августа ЕС продолжит попытки добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın hakim koalisiyası Ursula Fon der Lyayeni sərt tənqid edib

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