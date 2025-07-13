В правящей коалиции Италии фон дер Ляйен обвинили в пошлинах США

Представитель входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" заместитель министра труда Клаудио Дуригон возложил ответственность за введение Вашингтоном пошлин на европейский экспорт на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Представитель входящей в правящую коалицию Италии партии "Лига" заместитель министра труда Клаудио Дуригон возложил ответственность за введение Вашингтоном пошлин на европейский экспорт на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Как сообщает Report , слова итальянского политика приводит газета La Repubblica.

"Мы попали в эту ситуацию по вине Европы, которая управляется Урсулой фон Лер Ляйен, потому что она ведет переговоры. Ее политика с самого начала провальная, достаточно подумать об автомобильном секторе, о "зеленом переходе". Все это ведет к потере тысяч рабочих мест. И после того, как она разрушила европейскую экономику, она ведет переговоры с США. И это вина тех, кто поддерживал фон дер Ляйен с 2019 года", - сказал Дуригон.

По мнению политика, в целом нынешнее правительство Италии разделяет линию американского президента Дональда Трампа в отношении незаконной миграции и защиты своей экономики. "Разумеется, пошлины вредят, поэтому мы должны вести переговоры, и ЕС должен дать в этом больше свободы отдельным странам. Мы не разделяем жесткой ответной линии ЕС и угроз введения ответных пошлин", - добавил он.

"Лига" и ее лидер - вице-премьер и министр инфраструктуры Маттео Сальвини - давно публично критикуют председателя ЕК. Евродепутаты "Лиги" не поддержали ее выдвижения на второй срок и голосовали за резолюцию о недоверии фон дер Ляйен. При этом премьер-министр Джорджа Мелони также скептически отзывается о "зеленом переходе", который, по ее мнению, необходим, но не в той форме и не с теми сроками, которые предлагает Еврокомиссия, поскольку это "душит национальных производителей". Глава итальянского правительства неоднократно говорила о "вредоносной идеологизации" экологической повестки.

Трамп ранее опубликовал на своей странице в Truth Social письмо главе ЕК, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для продукции из ЕС 10%.

В Еврокомиссии заявили, что такие пошлины на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. В распространенном пресс-службой ЕК заявлении подчеркивается, что "до 1 августа ЕС продолжит попытки добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".