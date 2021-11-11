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Глава Apple посоветовал недовольным App Store перейти на Android

Глава Apple посоветовал недовольным App Store перейти на Android Генеральный директор компании Apple Тим Кук посоветовал владельцам его устройств, недовольным запретом операционной системы iOS на скачивание приложений из сторонних источников, приобрести телефон на базе Android.
ИКТ
11 ноября 2021 г. 02:07
Глава Apple посоветовал недовольным App Store перейти на Android
Тим Кук

Генеральный директор компании Apple Тим Кук посоветовал владельцам его устройств, недовольным запретом операционной системы iOS на скачивание приложений из сторонних источников, приобрести телефон на базе Android.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило интернет-издание The Verge.

"Я считаю, что у людей есть выбор. Если вы хотите скачать приложение из сторонних источников (не из магазина App Store – ред.), вы можете приобрести смартфон с операционной системой Android. Если вам это важно, вам следует купить Android", - сказал Тим Кук. При этом он сравнил скачивание файлов из сторонних источников с вождением автомобиля без подушек безопасности.

"С нашей точки зрения, это (разрешение на скачивание не из App Store) похоже на ситуацию, при которой автопроизводитель настаивал бы на том, чтобы не устанавливать подушки и ремни безопасности в машину. Это был бы не iPhone, если бы мы не добивались максимальной безопасности и конфиденциальности", - считает глава Apple.

Как указывает The Verge, разрешение на скачивание приложений из альтернативных магазинов в последнее время стало одной из важных тем, связанных с компанией и ее продукцией. Apple в свою очередь указывает на свои отчеты, согласно которым подобное правило приводит к меньшим в сравнении с конкурентами рискам установки на их смартфоны вредоносных программ.

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