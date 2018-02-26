Barama выступает в качестве основного партнера проекта "Стартап для будущего"

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom продолжает оказывать содействие развитию местных стартапов.

Как сообщили Report в компании, на этот раз центр выступает основным партнером проекта "Стартап для будущего", организованного Общественным объединением достижений молодежи Азербайджана.

Основной целью проекта является повышение интереса молодежи к сфере инноваций, координация их действий по разработке стартаповых проектов и, тем самым, стимулирование развития молодых предпринимателей и стартап-экосистемы в Азербайджане.

Конференция интенсивного обучения и инноваций, организуемая в рамках проекта в Университете ADA 2, 5 и 6 марта, создаст новые возможности для подготовки участниками реальных стартап-проектов, начиная с этапа идеи. Во время тренинга, который состоится 2 марта с участием молодежи в возрасте 16-25 лет, будет проведен обмен мнениями в сфере образования, окружающей среды, энергетики, продовольствия и туризма, и будут подготовлены бизнес-проекты. А 5 марта пройдет конференция, в которой смогут принять участие все желающие, заинтересованные в сфере предпринимательства, инноваций и стартапов. Во время конференции, международный эксперт, участвующий в создании стартап-экосистемы ряда стран, Тал Катран поделится с участниками своим профессиональным опытом.

Желающие принять участие в конференции могут пройти регистрацию по ссылке http://events.ja-azerbaijan.org/register.php

Центр инноваций Barama ООО Azercell Telekom создан в 2009 году с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. Barama поддерживает проекты, действующие, в основном, в сфере информационных технологий, а также новые компании – стартапы, содействуя их становлению. На протяжении девяти лет своей деятельности центр Barama добился ряда успехов. Так, в центре было запущено более 70 проектов, 40 из которых были завершены успешно, и были созданы несколько ныне действующих успешных компаний.