Хорватия выразила готовность стать лидером НАТО по производству FPV-дронов

Хорватия готова взять на себя ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов.

Хорватия готова взять на себя ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр обороны республики Иван Анушич.

Согласно информации, Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики.

"Средства, которые мы выделяем на киберзащиту, электронную борьбу и защиту, БПЛА и новые технологии, которые в данный момент становятся первостепенными на войне, что видно по опыту конфликта на Украине и, к сожалению, большой трагедии, которая там происходит, дают пример и урок всем армиям мира для подготовки своих вооруженных сил, чтобы они были эффективными в новых обстоятельствах. Мы очень много работаем над этим, я сказал, что мы как Хорватия, готовы взять на себя ведущую роль по производству малых FPV-дронов внутри НАТО и ЕС", - сказал глава МО депутатам, трансляция велась на сайте Сабора.

Министр обороны Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно дополнениям в законы, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет в год. Анушич также 13 июля сообщал, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества Загреба и Киева в отрасли ВПК.