В Испании протестующие помешали вещанию ряда телерадиокомпаний - Обновлено

Испанский телеканал Canal Sur (региональный государственный канал Андалусии), приостановил свое регулярное вещание в связи с всеобщей забастовкой.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

"Трансляция прервана в связи с всеобщей забастовкой. Приносим извинения за неудобства", - сказано в уведомлении на фоне черного экрана.

Кроме того, протестующие сорвали прямую трансляцию программы Cafè d'Idees на радиостанциях La2Cat и Radio 4, телеканал RTVE также сообщил о сбоях.

По данным медиа, аэропорт Барселоны отменил 85 рейсов из 734 запланированных прибытий и отправлений из-за всеобщей забастовки.

12:08

В Мадриде (Испания) между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли стычки во время всеобщей забастовки, полиция применила перцовый газ.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

Профсоюзные организации сообщили, что 13 участникам протеста потребовалась медицинская помощь, а один человек задержан.

Сообщается, что в Испании проходит 24-часовая всеобщая забастовка, организованная профсоюзами с требованием повышения заработной платы, принятия мер по упрощению доступа к жилью и решения проблемы роста стоимости жизни.

Движение транспорта также может быть затруднено из-за демонстраций в других районах и на подъездных дорогах к городу. Помимо перебоев в движении транспорта, действуют ограничения на работу общественного транспорта. Метро, ​​автобусы и пригородные поезда (Rodalies) работают с сокращенным расписанием в часы пик.

Городской совет Мадрида задействует 2 700 сотрудников муниципальной полиции.