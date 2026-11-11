Madriddə etirazlar zamanı 13 nəfər xəsarət alıb, saxlanılan var
- 11 noyabr, 2026
- 12:26
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Madriddə (İspaniya) ümumi tətil zamanı etirazçılarla hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında toqquşmalar baş verib, polis bibər qazından istifadə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediası məlumat yayıb.
Həmkarlar ittifaqı təşkilatları 13 etirazçıya tibbi yardımın lazım olduğunu və 1 nəfərin saxlanıldığını bildiriblər.
Məlumata görə, İspaniyada həmkarlar ittifaqları 24 saatlıq ümumi tətil keçirir. Aksiya iştirakçıları əməkhaqqının artırılmasını, mənzil əlçatanlığı üçün tədbirlərin görülməsini və yaşayış xərclərinin artması probleminin həllini tələb edirlər.
Digər ərazilərdə və şəhərə giriş yollarında nümayişlər səbəbindən nəqliyyatın hərəkətində də çətinliklər yarana bilər. İctimai nəqliyyatın işinə də məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Metro, avtobuslar və şəhərətrafı qatarlar (Rodalies) pik saatlarda qısaldılmış qrafiklə işləyir.
Madrid Şəhər Şurası 2 700 bələdiyyə polisini səfərbər edəcək.