Гутерриш: Выбросы углекислого газа в 2025 году достигли исторического максимума

В 2025 году выбросы углекислого газа в атмосферу Земли достигли исторического максимума.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите мировых лидеров COP31.

По его словам, климатический кризис развивается быстрее, чем мир успевает на него реагировать: "Температурные рекорды продолжают обновляться, а последние четыре года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Климатические катастрофы наносят серьезный ущерб жизни людей и мировой экономике. Это путь к взаимному гарантированному уничтожению".

Гутерриш напомнил, что Парижское соглашение предусматривало ограничение роста глобальной температуры уровнем 1,5 градуса. Хотя, согласно научным оценкам, превышение этого порога теперь неизбежно, еще можно повлиять на его масштабы и продолжительность.

Генсек ООН выделил три основных урока последних десятилетий. Первый - быстрые преобразования возможны: доля солнечной энергетики в производстве электроэнергии существенно выросла, покрыв почти три четверти прироста мирового спроса на электроэнергию, а электромобили становятся все более распространенными.

Второй урок заключается в том, что зависимость от ископаемого топлива усиливает нестабильность. "Три четверти человечества живут в странах, импортирующих ископаемое топливо. Они остаются заложниками ценовых потрясений. Недавние конфликты ясно показали, что это ведет к хронической нестабильности и резкому обострению кризиса стоимости жизни", - подчеркнул Гутерриш.

Третьим уроком он назвал недостаточные темпы глобальных усилий по борьбе с изменением климата. По оценке Гутерриша, выбросы необходимо сокращать примерно на 6% ежегодно, однако нынешние национальные планы обеспечивают лишь треть требуемого сокращения.

Он также подчеркнул необходимость увеличения финансирования климатических проектов в развивающихся странах, отметив, что на них приходится менее пятой части мировых инвестиций в чистую энергетику, хотя там проживает почти две трети населения планеты (за исключением Китая).