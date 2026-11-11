Quterreş: 2025-ci ildə atmosferə emissiyalar tarixi maksimuma çatıb
- 11 noyabr, 2026
- 13:59
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2025-ci ildə Yer kürəsində atmosferə karbon qazı emissiyaları tarixi maksimuma çatıb.
"Report"un Antalyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş COP31 Liderlər Sammitində çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, iqlim böhranı dünyanın ona reaksiya verməsindən daha sürətlə inkişaf edir: "Temperatur rekordları yenilənməkdə davam edir, son dörd il isə müşahidələr tarixində ən isti illər olub. İqlim fəlakətləri insanların həyatına və dünya iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur. Bu, qarşılıqlı zəmanətli məhvə aparan yoldur".
Quterreş xatırladıb ki, Paris sazişi qlobal temperatur artımının 1,5 dərəcə səviyyəsində məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tuturdu. Elmi qiymətləndirmələrə görə, bu həddin aşılması artıq qaçılmaz olsa da, onun miqyasına və müddətinə hələ də təsir etmək mümkündür.
BMT-nin Baş katibi son onilliklərin üç əsas dərsini qeyd edib. Birinci dərs sürətli dəyişikliklərin mümkün olmasıdır: elektrik enerjisi istehsalında günəş enerjisinin payı əhəmiyyətli dərəcədə artaraq qlobal elektrik enerjisi tələbatının artımının demək olar ki, dörddə üçünü təmin edib, elektromobillər isə getdikcə daha çox yayılır.
İkinci dərs ondan ibarətdir ki, qazıntı yanacağından asılılıq qeyri-sabitliyi artırır. "Bəşəriyyətin dörddə üçü qazıntı yanacağı idxal edən ölkələrdə yaşayır. Onlar qiymət sarsıntılarının girovu olaraq qalırlar. Son münaqişələr aydın şəkildə göstərdi ki, bu, xroniki qeyri-sabitliyə və yaşayış xərcləri böhranının kəskinləşməsinə gətirib çıxarır", - Quterreş vurğulayıb.
O, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qlobal səylərin qeyri-kafi tempini üçüncü dərs adlandırıb. Quterreşin qiymətləndirməsinə görə, emissiyalar hər il təxminən 6 % azaldılmalıdır, lakin cari milli planlar tələb olunan azalmanın yalnız üçdə birini təmin edir.
O, həmçinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqlim layihələrinin maliyyələşdirilməsinin artırılmasının zəruriliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, planet əhalisinin demək olar ki, üçdə iki hissəsinin (Çin istisna olmaqla) həmin ölkələrdə yaşamasına baxmayaraq, qlobal təmiz enerji investisiyalarının beşdə birindən az hissəsi onların payına düşür.