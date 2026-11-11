İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Quterreş: 2025-ci ildə atmosferə emissiyalar tarixi maksimuma çatıb

    Ekologiya
    • 11 noyabr, 2026
    • 13:59
    Quterreş: 2025-ci ildə atmosferə emissiyalar tarixi maksimuma çatıb
    Antoniu Quttereş

    2025-ci ildə Yer kürəsində atmosferə karbon qazı emissiyaları tarixi maksimuma çatıb.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş COP31 Liderlər Sammitində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, iqlim böhranı dünyanın ona reaksiya verməsindən daha sürətlə inkişaf edir: "Temperatur rekordları yenilənməkdə davam edir, son dörd il isə müşahidələr tarixində ən isti illər olub. İqlim fəlakətləri insanların həyatına və dünya iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur. Bu, qarşılıqlı zəmanətli məhvə aparan yoldur".

    Quterreş xatırladıb ki, Paris sazişi qlobal temperatur artımının 1,5 dərəcə səviyyəsində məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tuturdu. Elmi qiymətləndirmələrə görə, bu həddin aşılması artıq qaçılmaz olsa da, onun miqyasına və müddətinə hələ də təsir etmək mümkündür.

    BMT-nin Baş katibi son onilliklərin üç əsas dərsini qeyd edib. Birinci dərs sürətli dəyişikliklərin mümkün olmasıdır: elektrik enerjisi istehsalında günəş enerjisinin payı əhəmiyyətli dərəcədə artaraq qlobal elektrik enerjisi tələbatının artımının demək olar ki, dörddə üçünü təmin edib, elektromobillər isə getdikcə daha çox yayılır.

    İkinci dərs ondan ibarətdir ki, qazıntı yanacağından asılılıq qeyri-sabitliyi artırır. "Bəşəriyyətin dörddə üçü qazıntı yanacağı idxal edən ölkələrdə yaşayır. Onlar qiymət sarsıntılarının girovu olaraq qalırlar. Son münaqişələr aydın şəkildə göstərdi ki, bu, xroniki qeyri-sabitliyə və yaşayış xərcləri böhranının kəskinləşməsinə gətirib çıxarır", - Quterreş vurğulayıb.

    O, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qlobal səylərin qeyri-kafi tempini üçüncü dərs adlandırıb. Quterreşin qiymətləndirməsinə görə, emissiyalar hər il təxminən 6 % azaldılmalıdır, lakin cari milli planlar tələb olunan azalmanın yalnız üçdə birini təmin edir.

    O, həmçinin inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqlim layihələrinin maliyyələşdirilməsinin artırılmasının zəruriliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, planet əhalisinin demək olar ki, üçdə iki hissəsinin (Çin istisna olmaqla) həmin ölkələrdə yaşamasına baxmayaraq, qlobal təmiz enerji investisiyalarının beşdə birindən az hissəsi onların payına düşür.

    Antonio Quterreş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) COP31
    Гутерриш: Выбросы углекислого газа в 2025 году достигли исторического максимума
    Guterres: Global carbon dioxide emissions reached record high in 2025
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:14
    Qırmızı Bazarda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var - Əlavə olunub
    Hadisə
    16:08
    Yuri Qusev: Ukrayna və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur
    Xarici siyasət
    16:02
    Zorin: Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər
    Region
    16:01
    Foto
    Azərbaycan Vyetnamla investisiya əməkdaşlığını müzakirə edib
    Biznes
    15:57
    Azərbaycanın U-19 millisi Monteneqroya uduzub
    Futbol
    15:56
    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib
    Futbol
    15:54
    "Birbank Taksit" kartı ilə noyabr alış-verişlərinə əlavə 5 % bonus
    Maliyyə
    15:50
    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısının genişləndirilməsini razılaşdırıblar
    Digər ölkələr
    15:50
    İşdən qanunsuz çıxarılmış 72 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti