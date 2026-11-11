Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2
- 11 ноября, 2026
- 13:25
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В Анталье проходит Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как сообщает корреспондент Report из Антальи, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева принимают участие в мероприятии.
11 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как сообщает корреспондент Report из Антальи, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретили президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.
Затем участники Саммита лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) сделали совместное фото.
11 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как сообщает корреспондент Report из Антальи, главу нашего государства встретили президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.