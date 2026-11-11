Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 13:25
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2

    В Анталье проходит Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает корреспондент Report из Антальи, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева принимают участие в мероприятии.

    11 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает корреспондент Report из Антальи, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретили президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.

    Затем участники Саммита лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) сделали совместное фото.

    11 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает корреспондент Report из Антальи, главу нашего государства встретили президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Антониу Гутерриш COP31 Организация Объединённых Наций (ООН) Анталья
    Видео
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edirlər - Yenilənib-2
    Видео
    President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attending COP31 Leaders' Summit - Updated
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:49
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Индивидуальные
    13:41
    В Испании протестующие помешали вещанию ряда телерадиокомпаний - Обновлено
    Другие страны
    13:25
    Видео
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2
    Внешняя политика
    13:22
    Видео
    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - Обновлено
    Другие страны
    13:21
    Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан
    Футбол
    13:15
    Фото
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Внутренняя политика
    13:13
    Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"
    Инфраструктура
    13:09
    В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропорт
    В регионе
    12:51
    FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии
    Другие страны
    Лента новостей