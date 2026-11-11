İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edirlər - Yenilənib-2

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2026
    • 13:22
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edirlər - Yenilənib-2

    Antalyada BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammiti keçirilir.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva tədbirdə iştirak edirlər.

    Noyabrın 11-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün Antalyadakı Ekspo Mərkəzinə gəldi.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Prezident İlham Əliyevi, Sammitdə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar.

    Sonra BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammitinin iştirakçıları birgə foto çəkdirdilər.

    Noyabrın 11-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasının (COP31) Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün Antalyadakı Ekspo Mərkəzinə gəldi.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş dövlət başçısını qarşıladılar.

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Antonio Quterreş COP31 BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC)
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    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2
    Video
    President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attending COP31 Leaders' Summit - Updated
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