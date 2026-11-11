Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
Индивидуальные
- 11 ноября, 2026
- 13:49
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на традиционном турнире среди юношей, посвященном памяти заслуженного тренера Ахметжана Казымбетова, в Кокшетау (Казахстан).
Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.
Юсиф Абдуллаев (45 кг), Сулейман Ширинов (51 кг), Ибрагим Гасанов (55 кг) и Эльджан Гасанов (65 кг) завоевали золотые, Гусейн Рзазаде (55 кг), Эльвин Наджафзаде (92 кг) - серебряные, а Тунар Гусейнов (48 кг) и Ниджат Мустафаев (110 кг) - бронзовые медали.
Последние новости
16:26
Фото
Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестицийБизнес
16:15
В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - ОбновленоДругие страны
16:13
В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - ОбновленоПроисшествия
16:11
Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в ДанииДругие страны
16:10
Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по УкраинеВ регионе
16:08
В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудникаСоциальная защита
15:59
В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полицииИКТ
15:52
Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и УкраинойВ регионе
15:49
Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивостьВнешняя политика