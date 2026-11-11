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    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    • 11 ноября, 2026
    • 13:49
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане

    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на традиционном турнире среди юношей, посвященном памяти заслуженного тренера Ахметжана Казымбетова, в Кокшетау (Казахстан).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана.

    Юсиф Абдуллаев (45 кг), Сулейман Ширинов (51 кг), Ибрагим Гасанов (55 кг) и Эльджан Гасанов (65 кг) завоевали золотые, Гусейн Рзазаде (55 кг), Эльвин Наджафзаде (92 кг) - серебряные, а Тунар Гусейнов (48 кг) и Ниджат Мустафаев (110 кг) - бронзовые медали.

    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    Федерация борьбы Азербайджана Золотая медаль Серебряная медаль Казахстан
    Фото
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    44 filmi
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