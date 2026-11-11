İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2026
    • 13:36
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanın Kökşetau şəhərində əməkdar məşqçi Axmetjan Kazımbetovun xatirəsinə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında ənənəvi turnirdə 8 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Memorialda U-17 millisinin böyük məşqçisi Hacı Əliyev və məşqçi Allahverdi Vəliyevin rəhbərliyi altında 8 Azərbaycan güləşçisi fəxri kürsüyə qalxıb.

    Yusif Abdullayev (45 kq), Süleyman Şirinov (51 kq), İbrahim Həsənov (55 kq) və Elcan Həsənov (65 kq) qızıl, Hüseyn Rzazadə (55 kq), Elvin Necəfzadə (92 kq) gümüş, Tunar Hüseynov (48 kq) və Nicat Mustafayev (110 kq) isə bürünc medal qazanıblar.

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Foto
    Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 8 медалей на турнире в Казахстане
    44 filmi
    44 filmi

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