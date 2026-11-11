Генсек ООН призвал заключить новый договор о климатической справедливости

Миру нужен новый договор о климатической справедливости. Этот договор зиждется на четырех столпах.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш, выступая на саммите лидеров COP31.

"Пакт о климатической справедливости опирается на четыре основных направления. Первое - ускорить справедливый переход от ископаемого топлива. Лидеры, особенно руководители развитых стран, не могут продолжать наращивать добычу ископаемого топлива и одновременно заявлять о приверженности цели ограничения потепления 1,5 градуса", - сказал он.

По его словам, недавний доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) о разрыве в уровнях выбросов дает ясную картину.

"К 2035 году мировые мощности возобновляемой энергетики должны вырасти как минимум втрое по сравнению с уровнем 2025 года. При этом выработка электроэнергии на угольных электростанциях без улавливания выбросов должна сократиться как минимум на 75%. К 2040 году такая угольная генерация должна быть практически полностью прекращена, а использование нефти и газа - сокращено примерно на треть. Каждое правительство должно привести свою политику, инвестиции и инфраструктурные планы в соответствие с этими задачами. Начать следует с разработки заслуживающих доверия национальных дорожных карт перехода от ископаемого топлива, обеспечивающих защиту работников и сообществ, которых затронут эти изменения", - отметил он.

Генсек добавил, что это означает отказ от новых угольных проектов и новой нефтегазовой инфраструктуры, которые еще больше отдаляют от цели ограничения потепления 1,5 градуса.

"Это означает резкое сокращение выбросов метана. Стремительное развитие возобновляемой энергетики, электросетей, систем хранения энергии и электрификации на основе экологически чистой энергии. Сохранение лесов, океанов и биоразнообразия. У нас есть выбор: либо спланировать этот справедливый переход, либо расплачиваться хаосом и потерей источников средств к существованию. Второе - защитить людей в условиях роста температур. Адаптация - это вопрос выживания. Превышение порога потепления в 1,5 градуса требует коренного пересмотра подхода к адаптации и разработки нового поколения национальных планов адаптации при поддержке развивающихся стран международным сообществом", - подчеркнул он.

Гуттериш считает, что каждый человек на Земле должен быть охвачен системой раннего предупреждения, а каждое сообщество - защищено от наводнений, засух и повышения уровня моря: "Когда возможности адаптации исчерпаны, поддержка для возмещения потерь и ущерба должна предоставляться оперативно и быть доступной".