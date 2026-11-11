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    Сахиль Бабаев: Льготы в госбюджете на 2027 год основаны на экономических и социальных критериях

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 14:12
    Сахиль Бабаев: Льготы в госбюджете на 2027 год основаны на экономических и социальных критериях

    Общий объем налоговых и таможенных льгот, планируемых к применению в следующем году, достаточно велик.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год.

    Министр отметил, что Азербайджан в настоящее время предоставляет как налоговые, так и таможенные льготы.

    "Но основная цель - развитие экономики, реального сектора, меры поддержки бизнеса и предпринимательства. Поэтому мы являемся сторонниками того, чтобы льготы всегда были срочными. Потому что каждый раз, когда срок действия льготы истекает, при оценке ее продления на следующий период мы также учитываем результаты предыдущего периода. То есть каков был результат предоставленной в предыдущем периоде льготы? Мы еще раз это оцениваем и на основании обоснования приходим к определенному заключению.

    В то же время я хочу особо подчеркнуть, что льготы предоставлялись не только на основе экономических критериев. Достаточно большая часть этих льгот была предоставлена на основе принципов социальной политики, социального государства, в целях защиты уязвимых групп", - сказал он.

    Сахиль Бабаев Государственный бюджет Азербайджана Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Sahil Babayev: "2027-ci il dövlət büdcəsində güzəştlər iqtisadi və sosial meyarlara əsaslanır"
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