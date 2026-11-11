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    Министр: Индексация пенсий в Азербайджане в следующем году превысит уровень инфляции

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 14:05
    Министр: Индексация пенсий в Азербайджане в следующем году превысит уровень инфляции

    В текущем году в Азербайджане инфляционные ожидания составляют 5,6%, а прогнозируемый показатель на следующий год на основе данных за 10 месяцев равен 5,3%.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, по правам человека и по региональным вопросам.

    "Кроме того, если принять во внимание, что индексация пенсий в традиционном порядке рассчитывается с учетом показателей последних лет и роста среднемесячной заработной платы за 10 месяцев текущего года, мы считаем, что эта индексация вновь превысит уровень инфляции и доходы граждан вырастут", - добавил министр.

    С. Бабаев отметил, что причина, по которой конкретная цифра не может быть озвучена в настоящее время, заключается в том, что данный показатель определяется в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы за 12 месяцев: "Мы же сможем узнать цифру среднегодового роста в конце января, то есть после полного формирования 12-месячного показателя. Однако за текущий период рост, если я не ошибаюсь, находится в пределах 7–8%. Мы также в реальном режиме пронаблюдаем за показателями следующих двух месяцев и посредством соответствующей индексации сможем обеспечить реальный рост доходов наших пенсионеров".

    Он сообщил, что в целях защиты благосостояния населения, в особенности пенсионеров, в стране ежегодно проводится индексация пенсий: "Эта индексация реализуется в форме, соответствующей объему роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. За последние пять лет индексации в среднем находились в пределах 9%".

    По словам министра, в 2027 году в Азербайджане будет реализован масштабный социальный пакет: "Финансовое обеспечение для реализации этого социального пакета предусмотрено в бюджете в виде резервного фонда. После того как подготовленные правительством проекты в окончательном варианте будут представлены главе государства и подписаны соответствующие указы, будет осуществлено распределение этих средств и станут известны конкретные цифры".

    Социальная поддержка Сахиль Бабаев Министерство финансов Азербайджана
    Nazir: "Gələn il pensiya indeksasiyası inflyasiyadan yüksək olacaq"
    Minister: Azerbaijan to roll out major social package next year
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