Гуттериш призвал выполнить договоренности, принятые по итогам COP29 в Баку

Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал выполнить договоренности, принятые по итогам климатической конференции COP29 в Баку в ноябре 2024 года.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом Гуттериш заявил, выступая на саммите лидеров COP31.

"Развитые страны должны играть ведущую роль в обеспечении финансирования в размере не менее $300 млрд в год к 2035 году и представить конкретные планы с четкими промежуточными ориентирами, чтобы к этому сроку как минимум утроить финансирование адаптации", - отметил Гутерриш.

По его словам, финансирование должно быть достаточным, доступным по стоимости и предоставляться оперативно. При этом цель по мобилизации $1,3 трлн должна воплотиться в реальные финансовые потоки, поступающие в развивающиеся страны.

"Для этого каждый источник финансирования должен внести свой вклад. Многосторонние банки развития должны превысить обязательство, принятое ими в Баку (на COP29), о предоставлении $120 млрд в год к 2030 году", - сказал он.

Он также призвал акционеров этих банков расширить возможности для увеличения кредитования, привлечения частных инвестиций, принятия больших рисков и применения инновационных финансовых инструментов с учетом потребностей уязвимых развивающихся стран.

Кроме того, генсек ООН подчеркнул необходимость существенного пополнения Зеленого климатического фонда и Фонда реагирования на потери и ущерб.

Гутерриш также призвал увеличить финансирование Фонда реагирования на потери и ущерб за счет крупных корпораций.

"Те, кто получает наибольшие прибыли от ископаемого топлива, должны участвовать в оплате причиненного ими ущерба. Только за последний квартал девять крупнейших нефтяных компаний получили $95 млрд прибыли. Между тем в Фонд реагирования на потери и ущерб поступило около $600 млн. Столько эти компании заработали примерно за 14 часов", - заявил генсек.

Он также считает, что правительства должны обложить сверхприбыли налогом и направить полученные средства на помощь уязвимым странам в восстановлении.

"Загрязнители должны платить", - добавил он.

Напомним, одним из главных итогов климатического саммита ООН COP29 в Баку в ноябре 2024 года стало принятие нового соглашения по климатическому финансированию, согласно которому развитые страны обязались выделять не менее $300 млрд ежегодно к 2035 году.