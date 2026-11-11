Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Гуттериш призвал выполнить договоренности, принятые по итогам COP29 в Баку

    Экология
    • 11 ноября, 2026
    • 14:01
    Гуттериш призвал выполнить договоренности, принятые по итогам COP29 в Баку

    Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал выполнить договоренности, принятые по итогам климатической конференции COP29 в Баку в ноябре 2024 года.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом Гуттериш заявил, выступая на саммите лидеров COP31.

    "Развитые страны должны играть ведущую роль в обеспечении финансирования в размере не менее $300 млрд в год к 2035 году и представить конкретные планы с четкими промежуточными ориентирами, чтобы к этому сроку как минимум утроить финансирование адаптации", - отметил Гутерриш.

    По его словам, финансирование должно быть достаточным, доступным по стоимости и предоставляться оперативно. При этом цель по мобилизации $1,3 трлн должна воплотиться в реальные финансовые потоки, поступающие в развивающиеся страны.

    "Для этого каждый источник финансирования должен внести свой вклад. Многосторонние банки развития должны превысить обязательство, принятое ими в Баку (на COP29), о предоставлении $120 млрд в год к 2030 году", - сказал он.

    Он также призвал акционеров этих банков расширить возможности для увеличения кредитования, привлечения частных инвестиций, принятия больших рисков и применения инновационных финансовых инструментов с учетом потребностей уязвимых развивающихся стран.

    Кроме того, генсек ООН подчеркнул необходимость существенного пополнения Зеленого климатического фонда и Фонда реагирования на потери и ущерб.

    Гутерриш также призвал увеличить финансирование Фонда реагирования на потери и ущерб за счет крупных корпораций.

    "Те, кто получает наибольшие прибыли от ископаемого топлива, должны участвовать в оплате причиненного ими ущерба. Только за последний квартал девять крупнейших нефтяных компаний получили $95 млрд прибыли. Между тем в Фонд реагирования на потери и ущерб поступило около $600 млн. Столько эти компании заработали примерно за 14 часов", - заявил генсек.

    Он также считает, что правительства должны обложить сверхприбыли налогом и направить полученные средства на помощь уязвимым странам в восстановлении.

    "Загрязнители должны платить", - добавил он.

    Напомним, одним из главных итогов климатического саммита ООН COP29 в Баку в ноябре 2024 года стало принятие нового соглашения по климатическому финансированию, согласно которому развитые страны обязались выделять не менее $300 млрд ежегодно к 2035 году.

    Антониу Гутерриш Организация Объединённых Наций (ООН) COP29 COP31
    BMT-nin Baş katibi Bakıda COP29-un yekunları üzrə qəbul edilmiş razılaşmaları yerinə yetirməyə çağırıb
    Guterres urges implementation of agreements reached at COP29 in Baku
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