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    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - Обновлено

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 13:22
    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - Обновлено

    В результате схода с рельсов локомотива и пяти вагонов поезда Kolkata-Sairang Express в индийском штате Ассам четыре человека получили травмы.

    Как передает Report cо ссылкой на местные медиа, об этом сообщил главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма.

    "Четверо получили незначительные травмы и получают медицинскую помощь. Мы тесно сотрудничаем с Министерством железных дорог Индии", - сказал он.

    По его словам, также был организован альтернативный поезд, который доставит пассажиров к месту назначения.

    Представитель Северо-восточной пограничной железной дороги заявил, авария произошла, когда поезд Kolkata-Sairang Express въезжал на железнодорожную станцию ​​Дигару. Машинист уступил дорогу другому поезду, но не смог контролировать скорость, и в итоге поезд сошел с рельсов.

    В индийском штате Ассам локомотив и пять вагонов пассажирского поезда Калькутта – Сайранг сошли с рельсов. По официальным данным, погибших и пострадавших нет.

    Как передает Report со ссылкой на The Hindu, инцидент произошел 11 ноября около 06:54 по местному времени (05:24 по Баку) в районе железнодорожной станции Дигару в округе Камруп.

    По информации Северо-Восточной пограничной железной дороги Индии, поезд № 13125 следовал из Калькутты в Сайранг, расположенный в штате Мизорам.

    Как сообщил представитель железнодорожной администрации Капинджал Кишор Шарма, происшествие случилось при прибытии состава на станцию, где он должен был пропустить другой поезд.

    "Машинист не смог контролировать скорость, в результате чего локомотив и пять вагонов сошли с рельсов", - пояснил он.

    Представитель железной дороги заверил, что все пассажиры находятся в безопасности. Для их дальнейшей перевозки был организован другой поезд.

    На место происшествия направлены аварийно-спасательные бригады и представители руководства железной дороги. Специалисты приступили к восстановительным работам и расчистке путей.

    Сход поезда с рельсов Индия
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