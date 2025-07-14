Генсек НАТО: Украина может получить действительно огромное количество военной техники

Генсек НАТО: Украина может получить действительно огромное количество военной техники

Украина может получить в свои руки действительно огромное количество военной техники для противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Рютте добавил, что это отличная новость для Украины, и поблагодарил президента Трампа.

Генсек НАТО заявил, что Трамп принял решение, позволяющее Украине сохранять обороноспособность против России, и добавил, что за это заплатят европейцы. Трамп назвал это "совершенно логичным".

Рютте заявил, что это является продолжением огромного успеха саммита НАТО, добавив, что европейцы "активизируются".