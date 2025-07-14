Трамп: США и ЕС достигли договоренности о поставках в Украину оружия, в том числе Patriot

США и Евросоюз достигли договоренности по поставкам оружия Украине.

США и Евросоюз достигли договоренности по поставкам оружия Украине.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, в Украину будет отправлено военное оборудование на миллиарды долларов и расходы лягут на Европу.

Трамп снова отметил, что вторжение России в Украину не произошло бы, если бы он был президентом в 2022 году. Он также заявил, что часто общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным и предвидел приближение войны.

"Это все разговоры, пока ракеты не полетят на Киев", - говорит он, добавляя, что это "нужно прекратить".

Трамп также подчеркнул, что среди вооружения, которое отправят в Украину, будут системы Patriot. По его словам, рассматривается возможность передачи Киеву 17 таких систем.

Президент уточнил, что страны отправят в Украину собственные комплексы Patriot, а США отправят этим странам замену.