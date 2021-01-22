ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном

Новые рамки сотрудничества будут определены с учетом нынешних приоритетов

Всемирный банк (ВБ) продлил срок действия утвержденной в 2015 году рамочной программы партнерства с Азербайджаном (CPF ) еще на один год.

Как сообщили Report в бакинском представительстве ВБ, такое решение принято на основе проведенного среднесрочного анализа рамочной программы, охватывающей 2015-2020 финансовые годы.

«Предположительно, до конца 2021 года будут завершены все запланированные работы и подготовлены рамки с учетом новых приоритетов. Новая программа охватит период начиная с 2022 года», - сказали в представительстве.

В настоящее время в разработке находится один дорожный проект «Развитие региональных коммуникаций» (Regional connectivity and development), предусматривающий реконструкцию автомобильной дороги Сальян-Билясувар протяженностью 54 км. Работу над этим проектом планируется завершить до апреля 2021 года, то есть к концу реализации "Третьего дорожного проекта в Азербайджане".

Отметим, что действующие рамки партнерства с группой Всемирного банка были приняты на фоне серьезных вызовов, возникающих перед Азербайджаном. В турбулентной глобальной экономической среде, призывающей к повышению эффективности государственных расходов и переходу к новой модели роста, CPF была рассчитана на поддержку Азербайджана в улучшении своих достижений по двум указанным целям, а также усилении устойчивости страны к внешним шокам.

Однако в прошлом году мир столкнулся с новыми экономическими вызовами из-за пандемии коронавируса. Так, в результате снижения глобального спроса на углеводороды цены на нефть обвалились, что серьезно сказалось и на экономике Азербайджана, все еще сохраняющую зависимость от доходов нефтяного сектора.

Таким образом, сегодня Азербайджан стоит перед задачей не только восстановления экономического роста, но и освобожденных от армянской оккупации территорий в ходе 44-дневной войны. Соответственно, дальнейшее сотрудничество с международными организациями, в том числе и со Всемирным банком возможно с учетом этих реалий.

Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. За период сотрудничества со страной Банк выделил 3,5 млрд долларов США в качестве кредитов, предназначенных на реализацию свыше 50 проектов.

Отметим, что в 2018-2019 финансовых годах ВБ не кредитовал проекты в Азербайджане, в 2017 финансовом году банк одобрил предоставление стране кредитов и грантов на 400,25 млн долларов США.

И после трехлетнего перерыва в 2020 финансовом году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) банк возобновил кредитование проектов в Азербайджане. В завершившемся финансовом году ВБ утвердил предоставление кредитных ресурсов на сумму 150 млн долларов США для финансирования проектов по поддержке занятости и продолжению реформ в системе юстиции.