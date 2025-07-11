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Стоимость золота растет третий торговый день подряд

Стоимость золота растет третий торговый день подряд Стоимость золота растет в пятницу утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней.
Финансы
11 июля 2025 г. 10:05
Стоимость золота растет третий торговый день подряд

Стоимость золота растет в пятницу утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней.

Как передает Report, это следует из данных бирж.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $22,22 относительно предыдущего закрытия, или на 0,67%, до $3 347,92 за тройскую унцию. Суммарно по итогам торгов среды и четверга котировки драгоценного металла выросли на 0,51%.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 2,47% - до $38,228 за унцию.

Инвесторы оценивают ситуацию относительно введения импортных пошлин со стороны США. Глава государства Дональд Трамп заявил в пятницу, что США с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе.

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