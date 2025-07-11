О нас

ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания страховым компаниям Xalq Sığorta и Azərbaycan Sənaye Sığorta.
Финансы
11 июля 2025 г. 15:49
ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания страховым компаниям Xalq Sığorta и Azərbaycan Sənaye Sığorta.

Как сообщили Report в ЦБА, соответствующее решение принято по итогам мониторинга, проведенного в обеих компаниях.

В ходе проверки было установлено, что компании не заключили гражданско-правовые договоры с независимыми экспертами, что противоречит требованиям статьи 102 закона "О страховой деятельности". В связи с этим ЦБА применил меры регулятивного воздействия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB iki sığorta şirkətinə icrası məcburi sərəncamlar verib

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi