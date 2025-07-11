ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания страховым компаниям Xalq Sığorta и Azərbaycan Sənaye Sığorta.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания страховым компаниям Xalq Sığorta и Azərbaycan Sənaye Sığorta.

Как сообщили Report в ЦБА, соответствующее решение принято по итогам мониторинга, проведенного в обеих компаниях.

В ходе проверки было установлено, что компании не заключили гражданско-правовые договоры с независимыми экспертами, что противоречит требованиям статьи 102 закона "О страховой деятельности". В связи с этим ЦБА применил меры регулятивного воздействия.