Банковский капитал Азербайджана с начала года вырос на 11%

Баку. Report.az/ Объем совокупного капитала по банковской системе Азербайджана по состоянию на 1 июня 2014 года составил 3 803,6 млн. манатов, что на 1 032,8 млн. манатов или 37,3% больше показателя годом ранее. По данным Центрального банка, с начала года совокупный капитал вырос на 377,45 млн. манатов или 11,0%.

Отметим, что в структуру совокупного капитала, в основном, входит уставный капитал и нераспределенная прибыль за предыдущие отчетные периоды, если таковая имеется.

Если рассматривать относительные показатели, связанные с совокупным капиталом, то в первую очередь следует отметить, что отношение совокупного капитала к активам по банковскому сектору (или коэффициент достаточности капитала) составляет в настоящее время 17,2%. Относительно норматива Центрального банка, а также нормативов и фактических показателей, скажем, по банкам Европы это высокий показатель. Однако, при этом все международные эксперты, включая МВФ и рейтинговые агентства, полагают, что в Азербайджане все же недостаточная капитализация в банковской системе. Причиной подобного отношения можно считать прежде всего то, что, во-первых, в Азербайджане крайне нездоровая структура активов и кредитного портфеля банков с явным перекосом в сторону потребительского кредитования, и во-вторых, еще не повсеместно внедрена система управления рисками и управления ликвидностью. В результате возникает необходимость большей капитализации с целью формирования достаточного высоколиквидного буфера.