ВИЭ-прорыв в 2024 году: Азербайджан делает качественный скачок в развитии зеленой энергии

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) остается одним из приоритетов государственной энергетической политики Азербайджана. Благодаря богатому потенциалу солнечной и ветряной энергии, в стране ведется активная работа по привлечению иностранных инвестиций в этот сектор. За последние несколько лет были подписаны соглашения с ведущими международными игроками отрасли, такими как ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ), для строительства в Азербайджане солнечных (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС).

2024 год не стал исключением как в плане запуска новых проектов, так и подписания новых соглашений по развитию возобновляемых источников энергии.

Согласно текущим планам, до 2027 года в Азербайджане планируется реализация проектов строительства 8 солнечных и ветряных электростанций промышленного масштаба общей мощностью около 2 ГВт. Суммарные инвестиции в проекты оцениваются в $2,8 млрд и будут реализованы за счет иностранных и местных инвестиций.

Ожидаемый эффект от реализации этих проектов:

• Производство 5,3 млрд кВт·ч электроэнергии в год, увеличение в 2027 году доли ВИЭ в общей энергосистеме до 32,6%

• Экономия 1,2 млрд кубометров газа ежегодно

• Снижение эмиссии парниковых газов на 2,5 млн тонн

Кроме этого, реализацией данных проектов Азербайджан укрепит свою энергетическую безопасность и внесет вклад в глобальную борьбу с изменением климата.

В 2024 году работа по развитию сферы ВИЭ велась параллельно по нескольким направлениям: запуск проектов строительства солнечных и ветряных электростанций; создание аккумуляторной системы хранения электроэнергии; производство зеленого водорода и развитие геотермальной энергетики. В связи с этим были проведены многочисленные встречи и подписаны различные договоры и меморандумы, отражающие высокий интерес иностранных инвесторов к ВИЭ страны.

Особое место в списке значимых событий года занимает проведение в Баку рамочной конференции COP29, на которой наряду с основными вопросами борьбы с изменениями климата, были также достигнуты стратегические договоренности в области развития “зеленой” энергии.

Среди важных событий в этом направлении стало открытие Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку 15 ноября, который будет заниматься совместными исследованиями в области ВИЭ, энергоэффективности и изменения климата. Центр также предоставит техническую поддержку и разработает инновационные решения, способствующие усилению энергетического сотрудничества Азербайджана с государствами-членами Экономического сотрудничества Организации (ECO).

Кроме того, Азербайджан совместно с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) учредил программу "Ускоренное партнерство в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии" (APRECA), которая ставит задачу - ускорить внедрение ВИЭ в регионе и поддержать зеленую индустриализацию.

Стратегические проекты

Если структурировать по странам достижения и события 2024 года в Азербайджане в плане внедрения зеленых технологий и развития возобновляемых источников энергии, то лидирующие позиции в этом вопросе прочно занимают Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Китай.

ОАЭ

Азербайджан и ОАЭ в последние годы достаточно активно развивают сотрудничество в энергетической сфере. Это касается как добычи традиционного топлива (проект Абшерон), так и реализации совместных ВИЭ-проектов, нацеленных на сокращение углеродных выбросов и производство чистой энергии. Две страны работают над внедрением технологий для создания “зеленой” энергетической инфраструктуры - от солнечных и ветряных электростанций до новых направлений, таких как производство “зеленого” водорода и аммиака.

Первый важным шагом в рамках партнерства стал запуск в 2023 году Гарадагской СЭС мощностью 230 МВт. Станция, построенная Masdar, - один из крупнейших объектов солнечной энергетики в Азербайджане. Проект направлен на повышение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны и сокращение углеродных выбросов.

В 2024 году Азербайджан и ОАЭ продолжили развивать динамичное сотрудничество в сфере энергетики. В частности, в январе между сторонами состоялось подписание:

- Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством инвестиций ОАЭ, нацеленного на создание рамок для инвестиционного сотрудничества в энергосекторе, особенно по проектам передачи электрической энергии, развития сети, обмен техническими знаниями и опытом.

- Меморандума о стратегическом сотрудничестве по строительству наземных солнечных электростанций мощностью 2 ГВт, ВЭС - мощностью 2 ГВт, оффшорных ВЭС мощностью 6 ГВт. Он также предполагает сотрудничество по таким новым направлениям, как проекты "солнечных крыш", производство "зеленого водорода", "зеленого аммиака", синтетического метана, устойчивого авиационного топлива (Sustainable aviation fuel, SAF) и экспорта "зеленой" энергии.

- Дорожной карты по строительству в 2024-2027гг в Азербайджане двух солнечных и одной ветряной наземных электростанций суммарной мощностью 1 ГВт.

- Соглашения между SOCAR и ADNOC о стратегическом партнерстве в области энергетики.

В продолжение этих договоренностей, в рамках Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) в июне Минэнерго Азербайджана и Masdar подписали очередной пакет документов:

- дополнение к инвестиционному соглашению, подписанному между министерством энергетики, "Азерэнержи" и компанией Masdar по проектам строительства Билясуварской солнечной электростанции мощностью 445 МВт, Нефтчалинской СЭС мощностью 315 МВт и Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт.

- договор о купли-продаже электроэнергии, о подключении к сети электропередачи и об аренде земли.

В начале июня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундаментов этих трех новых электростанций, суммарный объем инвестиций в строительство которых оценивается в $1 млрд.

В целом, Азербайджан планирует совместно с Masdar реализовать проекты в сфере ВИЭ на 10 ГВт.

Отметим, что вопросы финансирования строительства Билясуварской и Нефтчалинской СЭС нашли свое решение уже в ноябре, на конференции COP29, в рамках которой ООО SOCAR Green (дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана), Masdar, Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Азиатским банком развития (ADB) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (AIIB) были подписаны кредитные договора.

Инвестиции в эти два проекта составят $670 млн. Станции планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, они будут производить ежегодно более 1,7 млрд кВт-ч зеленой энергии, что означает экономию 380 млн кубометров природного газа в год, а также сокращение выбросов углерода в атмосферу на 830 тыс. тонн.

В рамках COP29 между Азербайджаном и ОАЭ состоялось подписание еще двух новых документов. Так, компании SOCAR, Masdar и ACWA Power подписали Меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в производстве 3,5 ГВт ветровой электроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря, т.е. в рамках проекта в Азербайджане будут построены первые морские ветровые станции.

Кроме того, Азербайджанская инвестиционная компания (АИК), Masdar и “Volts” (дочернее предприятие британской BP) подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поддержку созданию в Азербайджане предприятия по производству энергетических аккумуляторов. Эта инициатива является важным шагом в усилении перехода страны к экологически чистой энергии.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти и ведущий член ОПЕК, и Азербайджан, обладающий значительными запасами нефти и газа, многие годы активно развивают партнерство в формате ОПЕК+, созданном для регулирования мировых цен на нефть и стабилизации рынка нефти путем корректировки квот.

Однако, в последние годы между двумя странами наблюдается углубление взаимодействия в сфере “зеленой” энергии. В настоящее время компания ACWA Power продолжает строительство в Азербайджане ветряной электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, полный ввод в эксплуатацию которой планируется в четвертом квартале 2025 года. Реализация проекта осуществляется по принципу build - own - operate (строительство - владение - эксплуатация). Ожидается, что станция обеспечит возобновляемой энергией около 300 тыс. домохозяйств, сокращая выбросы углерода примерно на 400 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию данной станции также позволит экономить около 220 млн кубических метров природного газа в год. ВЭС ежегодно сможет вырабатывать около 1 млрд кВт·ч электроэнергии, инвестиции в проект оцениваются в $286 млн.

Для его реализации проекта компания подписала кредитное соглашение с ЕБРР и Международным фондом ОПЕК на сумму $238 млн.

Кроме этого, ACWA Power обсуждает с правительством Азербайджана совместные ВИЭ-проекты на суше и море общей мощностью 2,5 ГВт. Как результат этих переговоров, 3 мая 2024 года компания подписала с министерством энергетики Азербайджана исполнительный договор по проекту создания аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) на 200 МВт и рамочный договор по строительству ветряной электростанции на суше мощностью 200 МВт.

18 апреля SOCAR и ACWA Power подписали соглашение о сотрудничестве в сфере зеленых удобрений. Данный документ предусматривает взаимодействие по потенциальному производству и последующей реализации зеленых удобрений (в основном карбамида) в рамках проекта “низкоуглеродные/зеленые удобрения”. Компании подготовят технико-экономическое обоснование для оценки потенциала производства и продажи "зеленых удобрений". Также ACWA Power будет руководить развитием возобновляемых источников энергии и производством "зеленого водорода" в рамках этого сотрудничества.

Наряду с этим, Саудовская Аравия планирует стать участником проекта поставок "зеленой" энергии из Казахстана и Узбекистана через Каспийское море в Азербайджан. В рамках COP29 в Баку, 13 ноября, был подписан ряд документов, обеспечивающих участие Саудовской Аравии в этом проекте и расширяющих сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленой" энергии.

В частности, министры энергетики Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Саудовской Аравии подписали "Исполнительную программу в области развития и передачи "зеленой" энергии".

В свою очередь, государственная энергокомпания Saudi Electricity Company (SEC) и АО "Азерэнержи" заключили Меморандум о взаимопонимании по обмену знаниями и опытом в области электроэнергетики.

Минэнерго Азербайджана и Саудовской Аравии также подписали "дорожную карту" по энергетическому сотрудничеству.

Китай

Одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества между Китаем и Азербайджаном является торговля нефтью. Кроме того, обе страны активно развивают сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, включая солнечную и ветровую энергетику. Китайский опыт и технологии в области "зеленой" энергетики становятся важным элементом совместных проектов, направленных на снижение углеродных выбросов и экологическую устойчивость.

Сотрудничество это развивается в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Министерством энергетики Азербайджана и китайской компанией China Gezhouba Group Overseas Investment по реализации ВИЭ-проектов мощностью 2 ГВт.

Кроме того, на "полях" COP29 состоялось подписание соглашения между SOCAR Green и китайской China Energy Overseas Investment Co. Ltd. по проекту строительства солнечной электростанции мощностью 160 МВт в Физулинском районе.

Также SOCAR Green подписала Меморандумы о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики с China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и China Datang Co. Ltd. Эти документы предусматривают инвестиции в ВИЭ-проекты, а также создание Центра исследований и развития в данной области в Азербайджане.

Министерство энергетики Азербайджана со своей стороны 18 ноября подписало Меморандумы о взаимопонимании в сфере "зеленой энергии" с китайскими компаниями PowerChina Resources Limited и TBEA Co., Ltd.

При этом с PowerChina Resources Limited планируется развивать сотрудничество по проектам солнечных PV панелей, строительства ВЭС на суше и на море, систем хранения энергии (BESS), зеленого водорода, подготовки кадров.

Меморандум с TBEA Co. предусматривает сотрудничество по созданию энергетического парка в промпарках Азербайджана, создание Информационного центра, инвестиции в ВИЭ-проекты и др. направления.

Наряду с этим, китайская компания Universal International Holdings Limited 21 ноября была объявлена победителем первого в Азербайджане аукциона в сфере ВИЭ - на строительство солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт, - реализуемого при поддержке ЕБРР. Ожидается, что станция, которая будет введена в эксплуатацию в 2027 году, сможет производить около 260 млн кВт/ч электроэнергии в год. Помимо экономии 57 млн кубометров природного газа в год, это позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 124 тыс. тонн.

Новые ВИЭ-проекты на освобожденных территориях

Однако, в стремлении развивать ВИЭ Азербайджан не ограничивается конкретным списком стран или компаний, активно привлекая международных партнеров и инвесторов со всего мира. Страна открыта для сотрудничества с ведущими мировыми игроками в области зеленой энергетики, что позволит внедрять передовые технологии и инновации, а также создать новые возможности для диверсификации энергетических ресурсов и устойчивого развития. При этом, особое внимание уделяется реализации ВИЭ-проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Карабах и Восточный Зангезур, обладающие огромным потенциалом возобновляемых источников энергии, имеют стратегическое значение для создания здесь энергетических объектов по производству экологически чистой энергии. Развитие в этих регионах ВИЭ не только способствует быстрому восстановлению и экономическому возрождению этих регионов, но и позволяет привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, создать устойчивую и энергоэффективную инфраструктуру, которая будет поддерживать дальнейший рост и устойчивое развитие всей страны.

Первым проектом солнечной энергетики промышленного масштаба и крупнейшим проектом прямых иностранных инвестиций на освобожденных территориях стало строительство СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт. Церемония закладки фундамента данной станции состоялась в Джебраильском районе (Восточный Зангезур) 12 ноября этого года.

Проект реализуется на основании исполнительного соглашения, подписанного между Министерством энергетики и BP 3 июня 2021 года. Акционерами СЭС "Шафаг" являются BP, SOCAR и АИК, а в строительство станции планируется инвестировать около $200 млн.

На церемонии закладки фундамента был подписан ряд важных документов, определяющих дальнейшую деятельность по проекту: "Инвестиционное соглашение между правительством Азербайджана и компанией "Шафаг (Джебраил) Solar Limited" и "Договор аренды земли между Министерством энергетики Азербайджана и компанией "Шафаг (Джебраил) Solar Limited".

Ожидается, что СЭС "Шафаг" будет производить около 500 млн кВт·ч электроэнергии в год, что означает экономию 120-150 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углерода на 260-330 тыс. тонн в год.

Наряду с этим, в Джебраильском районе планируется строительство еще одной солнечной электростанции - мощностью 100 МВт. Соглашение о реализации такого проекта было подписано в марте 2024 года между министерством энергетики и компанией Nobel Energy Management LLC. Завершение первого этапа (50 МВт) запланировано на 2027 год. Электростанция будет вырабатывать около 180 млн кВт·ч электроэнергии в год, обеспечивая ею около 58 тыс. домохозяйств.

Между тем, в Кельбаджарском районе Азербайджана планируется строительство ветряной электростанции на высоте 3100 метров. Для реализации данного проекта Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA) подписало Меморандум о взаимопонимании с компаниями Clean Energy Invest LLC и Baltech Green LLC. ВЭС мощностью 200-240 МВт будет введена в коммерческую эксплуатацию в начале 2028 года. Предполагается, что Clean Energy Invest LLC и Baltech Green LLC создадут совместное предприятие, которое займется измерительными работами и проектированием данной станции.

Благодаря уникальным условиям будущего расположения Кельбаджарской электростанции (на возвышенности), существует потенциал увеличения ее общей мощности до 600 МВт.

Зеленые коридоры

Азербайджан к 2030 году планирует производить 7 ГВт энергии из возобновляемых источников, из которых 5 ГВт будут экспортироваться, что значительно повысит экспортный потенциал страны в области зеленой энергетики. Для организации этих поставок Азербайджан активно работает над созданием коридоров зеленой энергии.

Сейчас готовится технико-экономическое обоснование коридора Азербайджан-Грузия-Европа (Black Sea Energy), а также разрабатывается проект создания зеленого коридора Азербайджан-Турция мощностью 1 ГВт.

Black Sea Energy предусматривает поставку «зеленой» энергии, выработанную в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Грузию и далее по кабелю, который будет проложен по дну Черного моря (Black Sea Energy). Разработка ТЭО уже находится на финальной стадии. По этому коридору на экспорт пойдет 4 ГВт энергии. Страны-участницы (Азербайджан, Грузия, Румыния, Венгрия + Болгария) уже создали совместное предприятие (СП).

Второй маршрут предполагает экспорт в Турцию и Европу через Нахчыван 1 ГВт «зеленой» энергии. В рамках данного проекта между ОАО «Азерэнержи» и турецкой TEİAŞ уже подписана «дорожная карта».

Вдобавок к этим направлениям, подписано межгосударственное соглашение по созданию коридора Центральная Азия-Азербайджан, и в ближайшее время начнется подготовка ТЭО проекта. Казахстан намерен экспортировать порядка 7 ГВт “зеленой” энергии, Узбекистан - до 5 ГВт.

Азербайджан также предложил посредством Черноморского энергокабеля наладить поставки “зеленой” энергии в Европу и из стран Центральной Азии, в первую очередь Казахстана и Узбекистана. Таким образом, этот проект объединит три региона, превращая Азербайджан в важный межрегиональный энергетический хаб.

Таким образом, развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане выходит на новый уровень. Государственные инициативы, активное привлечение иностранных инвесторов и интеграция с региональными энергосистемами открывают для страны новые возможности. Это создает основы для укрепления энергетической безопасности в долгосрочной перспективе, вносит вклад в сокращение углеродных выбросов, поддерживая глобальные цели по борьбе с изменением климата, обеспечивает создание новых рабочих мест, а также создает условия для диверсификации экспорта страны и получения значительных доходов.