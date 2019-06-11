Угрозы разлива нефти в порту Махачкалы, где произошел взрыв, нет - МЧС

Угрозы разлива нефтепродуктов в порту Махачкалы, где произошел взрыв на танкере при перекачке нефти, нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

"Угрозы разлива нефтепродуктов в море нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что пожара на месте взрыва в машинном отделении танкера нет.

"На месте возгорания нет, там задымление", - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, на борту танкера в Махачкале на момент взрыва было около 2 тыс тонн нефти.

По его данным, на борту был экипаж из 12 человек, двое погибли, поиски еще одного продолжаются. "Российский танкер, прибыл из Туркмении, на борту было 12 членов экипажа, нефть сырая - около 2 тыс тонн", - сказал собеседник агентства.

"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в МЧС России.