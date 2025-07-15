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МИД Германии: ЕС в ближайшее время примет 18-й пакет санкций против России

МИД Германии: ЕС в ближайшее время примет 18-й пакет санкций против России Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что Европейский союз несмотря на позицию Словакии в ближайшее время примет 18-й пакет санкций против России.
Другие страны
15 июля 2025 г. 21:16
МИД Германии: ЕС в ближайшее время примет 18-й пакет санкций против России

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что Европейский союз несмотря на позицию Словакии в ближайшее время примет 18-й пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Вадефуль сообщил на совместной пресс-конференции со своей словенской коллегой Таней Файон в Берлине.

"Я с уверенностью ожидаю, что этот пакет будет принят в ближайшее время. Мы находимся на завершающей стадии переговоров на уровне Евросоюза. Необходимо также, чтобы мы пришли к такому выводу сейчас", - заявил он.

Глава МИД ФРГ добавил, что после этого последует "комбинация с возможными санкциями со стороны США, о которых сейчас объявил американский президент Дональд Трамп".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN: Aİ tezliklə Rusiyaya qarşı sanksiyaların 18-ci paketini qəbul edəcək

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